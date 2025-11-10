ОГП назвал количество прокуроров по делу НАБУшника, который мог документировать Миндича

В Офисе генпрокурора объяснили, почему в деле Магамедрасулова 15 прокуроров

Сентябрь и Руслан Магамедрасуловы (Фото: Максим Каменев / Ґрати)

К делу бывшего старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, его отца Сентября и еще одного фигуранта привлечено полтора десятка прокуроров. Это следует из ответа на запрос LIGA.net, предоставленного Офисом генерального прокурора.

По его данным, в группу прокуроров по этому делу включены 15 должностных лиц, которые могут осуществлять процессуальное руководство.

ОГП отмечает, что такое количество обусловлено "сложностью уголовного производства, проведением значительного количества следственных и процессуальных действий", а также "спецификой обстоятельств совершения" правонарушений, которые инкриминируют подозреваемым.

Магамедрасулова и его отца подозревают в пособничестве государству-агрессору. Следствие утверждает, что чиновник НАБУ способствовал незаконному экспорту технической конопли в Дагестан, выступая посредником между российскими покупателями и своим отцом, который организовал нелегальное выращивание этой продукции.

Сторона защиты заявляет, что на самом деле речь шла о продаже конопли в Узбекистан, а не Дагестан.

Об этом же сказал и свидетель по делу Юсуф Мамешев. Ему сообщено о подозрении в заведомо ложных показаниях, предоставленных следственному органу и суду. Сейчас досудебное расследование в отношении мужчины завершено, и ему вручено обвинительное заключение, отмечает ОГП.

Третьего фигуранта по делу, которого указывает ведомство и которого подозревают в злоупотреблении влиянием и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой, LIGA.net не удалось идентифицировать.

По данным источников издания Украинская правда, Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников НАБУ, которые занимались документированием Тимура Миндича, бизнесмена из группы "Приват" и совладельца "Квартала 95", друга президента Владимира Зеленского. Медиа утверждает, что документирование велось в квартире предпринимателя, где бывал и сам глава государства.

Подозрения Магамедрасулову и его отцу, а также другому сотруднику НАБУ Виктору Гусарову, было объявлено 21 июля – тогда Служба безопасности Украины и ОГП объявили о "спецоперацию по нейтрализации российского влияния" на Бюро.

На следующий день Верховная Рада проголосовала за скандальный закон, который временно лишил независимости антикоррупционные органы. Впоследствии их самостоятельность вернули после массовых протестов и реакции европейских партнеров.

В день объявления подозрений, исполнительный директор организации Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк также связывала следственные действия в отношении НАБУ и Специализированной акторрупционной прокуратуры с тем, что эти ведомства приблизились к людям из ближайшего окружения президента.

"Речь идет о Чернышове – куме Ермака, и Миндиче – друге Зеленского. Это "неприкасаемые" люди в нашей стране", – отмечала она в общении с LIGA.net.