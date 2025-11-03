Зеленский заявил, что массовое производство "Фламинго" и "Руты" запустят до конца года

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Ожидается, что массовое производство украинских ракет "Фламинго" и "Рута" начнется до конца года. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондентка LIGA.net.

Глава государства рассказал, что Украина "очень неплохо" идет в производстве собственных ракет. На сегодня Силы обороны уже применяют новые ракеты, в частности "Фламинго" и "Рута".

"Я вам не скажу, какое количество. Ожидаем, как я и говорил, массового производства до конца этого года", – сказал Зеленский.

Он также упомянул о ракетах "Нептун", однако не назвал количество примененных единиц. В то же время глава государства добавил, что обычный "Нептун" уже в массовом производстве, но еще есть и "длинный", который также применяется.

СПРАВКА "Рута" – это украинская крылатая ракета или реактивный дрон, разработанный нидерландским стартапом Destinus. Дальность полета – до 300 км, скорость – 500-800 км/ч. "Фламинго" – украинская крылатая ракета большой дальности. Дальность полета – 3000 км, вес боевой части – 1000 кг (по другим данным – 1150 кг). Точность – 14 м, по данным производителя. Размах крыльев составляет около 6 м, а пусковая масса – около 6000 кг.