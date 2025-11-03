Зеленський заявив, що масове виробництво "Фламінго" та "Рути" запустять до кінця року

Президент вважає, що Україна "дуже непогано" йде у виробництві власних ракет

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Очікується, що масове виробництво українських ракет "Фламінго" та "Рута" розпочнеться до кінця року. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

Глава держави розповів, що Україна "дуже непогано" йде у виробництві власних ракет. На сьогодні Сили оборони вже застосовують нові ракети, зокрема "Фламінго" й "Рута".

"Я вам не скажу, яку кількість. Очікуємо, як я й казав, масового виробництва до кінця цього року", – сказав Зеленський.

Він також згадав про ракети "Нептун", однак не назвав кількість застосованих одиниць. Водночас глава держави додав, що звичайний "Нептун" вже у масовому виробництві, але ще є й "довгий", який також застосовується.

ДОВІДКА "Рута" – це українська крилата ракета або реактивний дрон, розроблений нідерландським стартапом Destinus. Дальність польоту – до 300 км, швидкість – 500-800 км/год. "Фламінго" – українська крилата ракета великої дальності. Дальність польоту – 3000 км, вага бойової частини – 1000 кг (за іншими даними — 1150 кг). Точність – 14 м, за даними виробника. Розмах крил становить близько 6 м, а пускова маса – близько 6000 кг.