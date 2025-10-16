Суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Виктора Гусарова

Гусарова оставили под стражей на 60 суток без права внести залог, но защита не согласна

Виктор Гусаров (Фото: Суспільне/Алексей Арунян)

Шевченковский суд Киева оставил под стражей сотрудника Национального антикоррупционного бюро Виктора Гусарова, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания под стражей еще на 60 суток без права залога.

Однако защита Гусарова настаивала на том, что подозрение якобы необоснованное

Детектив НАБУ был разоблачен 21 июля, его подозревают в шпионаже для ФСБ в 2012-2015 годах. По версии следствия, он собирал и передавал спецслужбам данные украинских правоохранителей. Его координатором мог быть бывший заместитель руководителя Управления государственной охраны времен Януковича Дмитрий Иванцов.

Однако защита отметила, что на тот момент это было общение "между работниками правоохранительных органов", передает ЦПК. Ведь Иванцов еще не был признан госизменщиком, а сам Гусаров еще не был работником НАБУ – устроился только в 2016 году.

22 июля Гусарова взяли под стражу, в сентябре НАБУ заявило, что проверка якобы не обнаружила доказательств и свидетельств о сотрудничестве сотрудника с бывшим украинским чиновником, который перешел на сторону оккупантов.