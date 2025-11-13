Зеленский заявил, что не говорил с Миндичем после объявления о расследовании коррупции
Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал со своим бывшим бизнес-партнером и другом Тимуром Миндичем с момента, как было объявлено об антикоррупционном расследовании. Об этом глава государства рассказал в интервью агентства Bloomberg.

Медиа не приводит других слов политика относительно того, когда именно это общение прекратилось.

Читайте также
"Тело нормальное, но нужна ампутация". Почему Брюссель дважды шокирован из-за дела Миндича

"Самая важная вещь – это приговоры для тех людей, кто виноват. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь никаких друзей", – заявил политик.

  • Ранее на одном из судебных заседаний прокурор САП, заявляя о влиянии бизнесмена Миндича, процитировал запись одного из звонков фигурантов, когда президент Зеленский позвонил Галущенко. Миндич утверждал, что звонок произошел после его СМС главе государства – полный разговор здесь.
  • Подробнее о деле так называемых "пленок Миндича" читайте в тексте LIGA.net.
коррупцияВладимир Зеленскийтимур миндичоперация мидас