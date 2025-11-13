Зеленский заявил, что не говорил с Миндичем после объявления о расследовании коррупции

Президент сказал, что у главы воюющего государства не может быть "никаких друзей"

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал со своим бывшим бизнес-партнером и другом Тимуром Миндичем с момента, как было объявлено об антикоррупционном расследовании. Об этом глава государства рассказал в интервью агентства Bloomberg.

Медиа не приводит других слов политика относительно того, когда именно это общение прекратилось.

"Самая важная вещь – это приговоры для тех людей, кто виноват. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь никаких друзей", – заявил политик.