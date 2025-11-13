Зеленський заявив, що не говорив з Міндічем після оголошення про розслідування корупції
Президент Володимир Зеленський заявив, що не розмовляв зі своїм колишнім бізнес-партнером й другом Тімуром Міндічем з моменту, як було оголошено про антикорупційне розслідування. Про це глава держави розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg.
Медіа не наводить інших слів політика стосовно того, коли саме це спілкування припинилось.
"Найважливіша річ – це вироки для тих людей, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати жодних друзів", – заявив політик.
- Раніше, на одному з судових засідань прокурор САП, заявляючи про вплив бізнесмена Міндіча, процитував запис одного з дзвінків фігурантів, на якому президент Зеленський зателефонував Галущенку. Міндіч стверджував, що дзвінок стався після його СМС главі держави – повна розмова тут.
- Детальніше про справу так званих "плівок Міндіча" читайте у тексті LIGA.net.
