Зеленський заявив, що не говорив з Міндічем після оголошення про розслідування корупції

Президент сказав, що у глави воюючої держави не може бути "жодних друзів"

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розмовляв зі своїм колишнім бізнес-партнером й другом Тімуром Міндічем з моменту, як було оголошено про антикорупційне розслідування. Про це глава держави розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg.

Медіа не наводить інших слів політика стосовно того, коли саме це спілкування припинилось.

"Найважливіша річ – це вироки для тих людей, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати жодних друзів", – заявив політик.