НАБУшник, який документував Міндіча, заявив, що спочатку операції планувались щодо Міноборони

Магамедрасулов заявив, що є "певні ознаки", які пов'язують фігурантів "Мідаса" з оборонною сферою

Руслан Магамедрасулов у суді (Фото: Максим Каменев / Ґрати)

Детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов заявив щодо операції "Мідас" з викриття масштабної корупції в енергетиці, що спочатку ця та інші справи планувалися стосовно Міністерства оборони. Про це правоохоронець повідомив в інтерв'ю громадській організації Центр протидії корупції.

"Взагалі перша мета реалізації всіх цих проєктів, в тому числі "Мідаса", була саме документування корупцій в Міноборони. Там є певні ознаки, які пов'язують цих осіб в межах якраз цієї діяльності", – розповів Магамедрасулов.

Водночас детектив нагадав, що він лише нещодавно вийшов із СІЗО після п'яти місяців перебування під вартою: "Я навіть не мав [ще можливості] нормально сісти з моїми колегами й прокомунікувати по цьому кейсу і зрозуміти, що ми там документували крім "Мідаса".

Однак правоохоронець упевнений, що "якщо там [у матеріалах] щось є, то воно в будь-якому разі буде реалізовано".

Раніше, у листопаді, під час одного з судових засідань щодо операції "Мідас" обвинувач від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стверджував, що Тімур Міндіч (колишній бізнес-партнер та друг президента Володимира Зеленського, підозрюваний у межах операції "Мідас") мав вплив на нинішнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова, коли той був міністром оборони.

У відповідь чиновник заперечував цю інформацію (детальніше тут).

Наприкінці того ж місяця пресслужба Умєрова підтвердила, що той надав покази у НАБУ і що він має статус свідка.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що Магамедрасулов брав участь в організації легального прослуховування квартири Міндіча.