НАБУшник, який документував Міндіча, заявив, що спочатку операції планувались щодо Міноборони
Детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов заявив щодо операції "Мідас" з викриття масштабної корупції в енергетиці, що спочатку ця та інші справи планувалися стосовно Міністерства оборони. Про це правоохоронець повідомив в інтерв'ю громадській організації Центр протидії корупції.
"Взагалі перша мета реалізації всіх цих проєктів, в тому числі "Мідаса", була саме документування корупцій в Міноборони. Там є певні ознаки, які пов'язують цих осіб в межах якраз цієї діяльності", – розповів Магамедрасулов.
Водночас детектив нагадав, що він лише нещодавно вийшов із СІЗО після п'яти місяців перебування під вартою: "Я навіть не мав [ще можливості] нормально сісти з моїми колегами й прокомунікувати по цьому кейсу і зрозуміти, що ми там документували крім "Мідаса".
Однак правоохоронець упевнений, що "якщо там [у матеріалах] щось є, то воно в будь-якому разі буде реалізовано".
Раніше, у листопаді, під час одного з судових засідань щодо операції "Мідас" обвинувач від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стверджував, що Тімур Міндіч (колишній бізнес-партнер та друг президента Володимира Зеленського, підозрюваний у межах операції "Мідас") мав вплив на нинішнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова, коли той був міністром оборони.
У відповідь чиновник заперечував цю інформацію (детальніше тут).
Наприкінці того ж місяця пресслужба Умєрова підтвердила, що той надав покази у НАБУ і що він має статус свідка.
Раніше директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що Магамедрасулов брав участь в організації легального прослуховування квартири Міндіча.
- Магамедрасулова та його батька, Сентябра, підозрюють у пособництві державі-агресору. Слідство стверджує, що посадовець НАБУ сприяв незаконному експорту технічної коноплі до Дагестану, виступаючи між своїм батьком та російськими покупцями. Натомість захист заявляє, що насправді йшлося про Узбекистан.
- Магамедрасулови та ще один співробітник НАБУ, Гусаров, отримали підозри 21 липня, коли СБУ та Офіс генпрокурора оголосили про "спецоперацію з нейтралізації російського впливу" на антикорупційне відомство. Однак уже наступного дня Рада проголосувала за скандальний закон, що тимчасово позбавив незалежності НАБУ та САП, і того ж дня його підписав президент Зеленський. Врешті-решт самостійність антикорупційним органам повернули після масових протестів і реакції європейських партнерів.
- У вересні СБУ оголосила Магамедрасулову нову підозру: у нібито допомозі конвертаційним центрам у незаконних фінансових махінаціях.
- Руслана та Сентябра Магамедрасулових звільнили з-під варти на початку грудня. Генпрокурор пояснював це тим, що тепер "істотно зменшилася" ймовірність того, що підозрювані перешкоджатимуть слідству. Він також вказував, що зміна запобіжного заходу не є виправданням. Також у грудні з СІЗО вийшов Гусаров.
