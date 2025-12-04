Генпрокурор пояснив вихід детектива НАБУ з-під варти – шанси перешкоджати слідству зменшились

Кравченко наголосив, що відкритий до діалогу, але не потерпить спроб "тиснути" та "маніпулювати" слідством

Генпрокурор Руслан Кравченко (Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував "істерію" в медіапросторі навколо кримінального провадження стосовно детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова та його батька. Він пояснив, навіщо підозрюваним пом'якшили запобіжний захід, та підтвердив наявність угоди з нардепом від забороненої ОПЗЖ.

Генпрокурор зазначив, що кримінальне провадження було зареєстроване Службою безпеки України, а докази – визнані прокурорами достатніми для повідомлення підозри у пособництві Росії та зловживанні впливом. Після цього суд ухвалив рішення узяти обох під варту.

За словами Кравченка, за п'ять місяців слідства вдалося допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази тощо. Внаслідок цього ймовірність, що підозрювані будуть перешкоджати слідству "істотно зменшилася", тому біло ухвалено рішення пом'якшити запобіжний захід.

"Ще раз пояснюю: зміна запобіжного – це не виправдання підозрюваних. Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить, хто винен, а хто – ні", – наголосив генпрокурор.

Також він спростував ще один "неправдивий міф" про те, що ОГП нібито забрав провадження в СБУ і передав до іншого органу слідства. Кравченко запевнив, що таке рішення не ухвалювалося і ухвалювати його не будуть.

"Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування, як це відбувається у тисячах інших проваджень. Зараз матеріали вивчаються і після завершення їх повернуть до СБУ", – пояснив він.

Генпрокурор підтвердив угоду з народним депутатом від забороненої ОПЗЖ.

"Так, угода є. Ні, її не можна оприлюднювати зараз – вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки. Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією "Мідас". Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій", – повідомив Кравченко.

За його словами, найгучніші звинувачення лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях. І це виглядає як спроба "створити інформаційний тиск" на прокурорів, слідство та суд, а також спроба маніпулювати, прикриваючись "громадською думкою".

Генпрокурор наголосив, що він відкритий до діалогу, а не до спроб керувати розслідуванням через пости у Facebook.

"Я це називаю своїми словами: Тиск. Маніпуляція. Спроба залякати. Моя позиція проста: прокурори виконують норми закону; суд встановлює вину або невинуватість; соцмережі – не майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем", – заявив Кравченко.