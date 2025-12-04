Генпрокурор объяснил выход детектива НАБУ из-под стражи – шансы препятствовать следствию уменьшились

Кравченко подчеркнул, что открыт к диалогу, но не потерпит попыток "давить" и "манипулировать" следствием

Генпрокурор Руслан Кравченко (Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал "истерию" в медиапространстве вокруг уголовного производства в отношении детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова и его отца. Он объяснил, зачем подозреваемым смягчили меру пресечения, и подтвердил наличие соглашения с нардепом от запрещенной ОПЗЖ.

Генпрокурор отметил, что уголовное производство было зарегистрировано Службой безопасности Украины, а доказательства – признаны прокурорами достаточными для сообщения подозрения в пособничестве России и злоупотреблении влиянием. После этого суд принял решение взять обоих под стражу.

По словам Кравченко, за пять месяцев следствия удалось допросить ключевых свидетелей, собрать и закрепить важные доказательства и тому подобное. Вследствие этого вероятность, что подозреваемые будут препятствовать следствию, "существенно уменьшилась", поэтому было принято решение смягчить меру пресечения.

"Еще раз объясняю: изменение меры – это не оправдание подозреваемых. Следствие продолжается, и только по его окончании суд установит, кто виноват, а кто – нет", – подчеркнул генпрокурор.

Также он опроверг еще один "ложный миф" о том, что ОГП якобы забрал производство у СБУ и передал в другой орган следствия. Кравченко заверил, что такое решение не принималось и принимать его не будут.

"Материалы истребованы для оценки состояния досудебного расследования, как это происходит в тысячах других производств. Сейчас материалы изучаются и после завершения их вернут в СБУ", – пояснил он.

Генпрокурор подтвердил соглашение с народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ.

"Да, соглашение есть. Нет, его нельзя обнародовать сейчас – оно содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности. Но я скажу одно четко: в соглашении нет упоминаний о руководстве антикоррупционных органов. В нем нет никакой связи с операцией "Мидас". Факты, которые в нем отражены, произошли задолго до любых нынешних событий", – сообщил Кравченко.

По его словам, самые громкие обвинения звучат от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах. И это выглядит как попытка "создать информационное давление" на прокуроров, следствие и суд, а также попытка манипулировать, прикрываясь "общественным мнением".

Генпрокурор подчеркнул, что он открыт к диалогу, а не к попыткам управлять расследованием через посты в Facebook.

"Я это называю своими словами: Давление. Манипуляция. Попытка запугать. Моя позиция проста: прокуроры выполняют нормы закона; суд устанавливает вину или невиновность; соцсети – не площадка для шантажа правоохранительной и судебной систем", – заявил Кравченко.