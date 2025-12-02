Отец НАБУшника, документировавшего Миндича, вышел из СИЗО
Сентябр Магамедрасулов, отец бывшего старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, вышел из СИЗО под частичный домашний арест. Об изменении меры пресечения сообщил его адвокат в комментарии Суспильному.
Защитник отметил, что ходатайство об изменении меры пресечения подал Офис генерального прокурора.
Печерский районный суд назначил подозреваемому ночной домашний арест.
На прошлой неделе, 26 ноября, тот же суд отказал адвокатам мужчины в ходатайстве об изменении меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.
Отца и сына Магамедрасуловых подозревают в пособничестве государству-агрессору. По данные следствия, чиновник НАБУ способствовал незаконному экспорту технической конопли в Дагестан (республика в составе РФ), выступая посредником между российскими покупателями и своим отцом. Однако защита мужчин указывает, что на самом деле речь шла об Узбекистане (независимая страна в Центральной Азии).
Магамедрасуловы и еще один сотрудник НАБУ, Виктор Гусаров, получили подозрения 21 июля, когда Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора объявили о "спецоперацию по нейтрализации российского влияния" на антикоррупционное ведомство.
Однако уже на следующий день Верховная Рада проголосовала за скандальный закон, временно лишивший независимости НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, и тогда же документ подписал президент Владимир Зеленский. В конце концов, самостоятельность антикоррупционным органам вернули после массовых протестов и реакции европейских партнеров.
В ноябре директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что Руслан Магамедрасулов участвовал в организации легального прослушивания квартиры Тимура Миндича – бывшего бизнес-партнера и друга президента Зеленского, подозреваемого в рамках антикоррупционной операции "Мидас".
- Накануне, 1 декабря, Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения Миндичу.
