Батько НАБУшника, який документував Міндіча, вийшов з-під варти. Офіс генпрокурора назвав причину

Сентябр і Руслан Магамедрасулови (Фото: Максим Каменев / Ґрати)

Сентябр Магамедрасулов, батько колишнього старшого детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, вийшов з СІЗО під частковий домашній арешт. Про зміну запобіжного заходу повідомив адвокат чоловіка у коментарі Суспільному. Згодом в Офісі генерального прокурора пояснили LIGA.net, що це пов'язано із тим, що вже зібрано достатньо доказів та матеріалів у справі, і це не є виправданням підозрюваного.

Захисник зазначив, що клопотання про зміну запобіжного заходу подав ОГП.

Печерський районний суд призначив підозрюваному нічний домашній арешт.

Минулого тижня, 26 листопада, той самий суд відмовив адвокатам чоловіка у клопотанні про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на будь-який інший.

Батька й сина Магамедрасулових підозрюють у пособництві державі-агресору. За даними слідства, чиновник НАБУ сприяв незаконному експорту технічної коноплі до Дагестану (республіка в складі РФ), виступаючи посередником між російськими покупцями й своїм батьком. Проте захист чоловіків вказує, що насправді йшлося про Узбекистан (незалежну країну у Центральній Азії).

Магамедрасулови та ще один співробітник НАБУ, Віктор Гусаров, отримали підозри 21 липня, коли Служба безпеки України та Офіс генпрокурора оголосили про "спецоперацію з нейтралізації російського впливу" на антикорупційне відомство.

Однак уже наступного дня Верховна Рада проголосувала за скандальний закон, що тимчасово позбавив незалежності НАБУ та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, й тоді ж документ підписав президент Володимир Зеленський. Врешті-решт, самостійність антикорупційним органам повернули після масових протестів і реакції європейських партнерів.

У листопаді директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що Руслан Магамедрасулов брав участь в організації легального прослуховування квартири Тімура Міндіча – колишнього бізнес-партнера та друга президента Зеленського, підозрюваного у межах антикорупційної операції "Мідас".

ДОПОВНЕНО. ОГП повідомив LIGA.net, що обвинувачення ініціювало зміну запобіжного заходу Сентябру Магамедрасулову, оскільки "на даний момент зібрано вже достатньо доказів та матеріалів".

"Через це потреба у його ізоляції від можливого незаконного впливу, зокрема на свідків, втратила актуальність. Наразі завершено ключові слідчі дії, допитано основних свідків, зібрано та закріплено докази, які не можуть бути знищені чи спотворені, а також проведено низку судових експертиз", – заявили у відомстві.

ОГП стверджує, що необхідність ізоляції Магамедрасулова, зокрема, була обумовлена тим, що сторона захисту "намагалася спотворити покази свідків із метою створення враження невинуватості підозрюваних". Відомство нагадало, що один зі свідків отримав підозру у наданні неправдивих даних під присягою у суді.

Йдеться про Юсуфа Мамешева, який у суді підтверджував версію захисту, що насправді йшлося про продаж конопель до Узбекистану.

"Зміна запобіжного заходу [Сентябру Магамедрасулову] свідчить наразі про достатність зібраних доказів для подальшого досудового розслідування та розгляду кримінального провадження по суті і не потребує застосування суворих запобіжних заходів. Водночас підкреслюємо, що ця зміна не є виправданням підозрюваного, а є рішенням, що відповідає закону, принципу пропорційності та фактичному стану розслідування. Досудове розслідування триває", – підсумували в ОГП.