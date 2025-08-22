СБУ заявила про нові докази торгівлі посадовця НАБУ та його батька коноплями з Росією

Руслан Магамедрасулов ​​у суді (Фото: Суспільне/Анна Самара)

Служба безпеки України заявила про нові докази, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро разом із батьком вів незаконну торгівлю з Росією. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября.

Посадовець вирощував технічні коноплі в Житомирській області й планував їх продаж до російської республіки Дагестан.

Раніше СБУ публікувала запис розмови посадовця НАБУ, в якій він обговорював умови продажу й обіцяв надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки експертизи підтвердили, що на записі йдеться саме про торгівлю з Дагестаном.

Наразі правоохоронці знайшли в телефоні батька Магамедрасулова листування з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічних конопель. Зокрема, росіянин повідомляв, що вже отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію.

Терміновість він пояснив тим, що добігала кінця дія державної програми Росії з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Окрім цього, в розмові він назвав ім'я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

Під час аналізу вмісту телефонів підозрюваних також було отримано докази, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував вказівки сина й контролював сільськогосподарські процеси на місці.

Як зазначили в СБУ, співробітник НАБУ не тільки знаходив контакти для торгівлі з РФ, а й шукав інвесторів для бізнесу. Відповідне листування було знайдено в телефоні високопосадовця.

Також правоохоронці встановили, що Магамедрасулов старший був на постійному зв’язку з мешканцями Дагестану, а у 2023 році навіть особисто відвідав Росію, попри повномасштабну війну.

Окрім цього, як зазначають в СБУ, батько посадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. За даними слідства, останній пов'язаний з російськими спецслужбами та має значний вплив на діяльність НАБУ. В одній з переписок Магамедрасулов старший і нардеп домовлялися про зустріч на території Євросоюзу.

Листування підозрюваного (скриншот СБУ)

Про контакти Христенка з його сином також стало відомо з листування. Зокрема, депутат скаржився, що не може додзвонитися до нього й просив посприяти налагодженню контакту. В листуванні він вказав лише першу букву імені – для конспірації.

Окрім цього, як зазначили в СБУ, задокументовані факти зв'язків батька посадовця НАБУ з представниками окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, з окупантом у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами терористичної організації ДНР.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за фактом пособництва державі-агресору. Батько та син-посадовець НАБУ отримали підозри й перебувають під вартою. В СБУ наголосили, що ця справа стосується виключно окремого співробітника НАБУ і не має стосунку до ефективної роботи Бюро в цілому.

Листування підозрюваного (скриншот СБУ)

Листування підозрюваного (скріншот СБУ)

Листування підозрюваного (скриншот СБУ)

Листування підозрюваного (скриншот СБУ)

Скриншот СБУ

Документи (Фото: СБУ)

Документи (Фото: СБУ)

Документи (Фото: СБУ)