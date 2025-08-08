СБУ відповіла на заяви про "необґрунтованість" підозр детективам НАБУ та тиск

Кадри затримання "крота ФСБ" у лавах НАБУ (Фото: СБУ)

Служба безпеки України прокоментувала заяви керівників антикорупційних органів, зокрема щодо нібито "необґрунтованості" оголошених підозр двом працівникам Національного антикорупційного бюро України.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко на брифінгу заявив, що є інформація про відсутність доказів щодо робітників НАБУ у справі про російський вплив. Натомість, за його словами, є "різні записи різних людей, які не пов'язані з НАБУ".

"Таким чином вони намагаються зв'язати цих людей до НАБУ, змушуючи їх фактично дати неправдиві свідчення, але більшість відмовляються. Але я не впевнений, що хтось із часом під тиском та погрозами не здасться. Я думаю, що їх [показання] не надали, бо якби надали, то вони б публічно вийшли та повідомили", – сказав Клименко.

В СБУ заявили, що ці заяви не відповідають дійсності.

"Жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може. А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов", – зазначили правоохоронці.

Вони нагадали, що під час обшуків у будинку, де зараз мешкають близькі родичі нардепа, було знайдено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ.

"Тож будь-які заяви представника проросійської партії ОПЗЖ про "небезпеку, яка загрожує життю", вважаємо спробою уникнути кримінальної відповідальності", – підкреслили в пресслужбі.

Наразі Христенку заочно повідомили про підозру у державній зраді та зловживанні впливом.

Також керівники НАБУ та САП заявили, що матеріали кримінальних проваджень не надали їм та медіа. В СБУ нагадали, що матеріали досудового розслідування – це таємниця слідства, згідно з кримінально-процесуальним законодавством.

Слідчі органи не зобов'язані розголошувати будь-яку інформацію щодо розслідування.

"Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів", – зазначили в спецслужбі.

Окрім цього, як заявили в СБУ, слідчі 7 серпня надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ.

"Весь масив доказової бази буде надано виключно суду – в порядку, передбаченому процесуальними нормами", – підкреслили правоохоронці.

Також пресслужба прокоментувала заяву про те, що детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали "за документування відомого бізнесмена". Цю інформацію назвали "чутками" та такою, що не відповідає дійсності.

За даними розслідування, фігурант контактував із росіянами та був посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану. Після вивчення матеріалів справи Магамедрасулова узяли під варту до 16 вересня без права на заставу. Йому оголосили підозру в посібництві державі-агресору.

Підозру також отримав і сам батько працівника Бюро, громадянин Росії Сентябр Магамедрасулов. Його взято під варту.

"Будь-які заяви третіх осіб, які свідомо маніпулюють фактами, субʼєктивно оцінюють оприлюднені Службою матеріали, "забуваючи" про торгівлю з РФ, є неприпустимими... Вважаємо розповсюдження нічим не підтверджених маніпулятивних заяв щодо даних резонансних кримінальних проваджень спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади", – наголосили в СБУ.

