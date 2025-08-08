СБУ ответила на заявления о "необоснованности" подозрений детективам НАБУ и давлении

Кадры задержания "крота ФСБ" в рядах НАБУ (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины прокомментировала заявления руководителей антикоррупционных органов, в частности относительно якобы "необоснованности" объявленных подозрений двум работникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко на брифинге заявил, что есть информация об отсутствии доказательств в отношении работников НАБУ по делу о российском влиянии. Зато, по его словам, есть "различные записи разных людей, которые не связаны с НАБУ".

"Таким образом они пытаются связать этих людей с НАБУ, заставляя их фактически дать ложные показания, но большинство отказываются. Но я не уверен, что кто-то со временем под давлением и угрозами не сдастся. Я думаю, что их [показания] не предоставили, потому что если бы предоставили, то они бы публично вышли и сообщили", – сказал Клименко.

В СБУ заявили, что эти заявления не соответствуют действительности.

"Никакого давления на "определенных людей" не происходит и происходить не может. А о влиянии на НАБУ нардепа от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко, в частности, свидетельствуют и аутентичные записи его собственных разговоров", – отметили правоохранители.

Они напомнили, что во время обысков в доме, где сейчас живут близкие родственники нардепа, были найдены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов НАБУ.

"Поэтому любые заявления представителя пророссийской партии ОПЗЖ об "опасности, угрожающей жизни", считаем попыткой избежать уголовной ответственности", – подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене и злоупотреблении влиянием.

Также руководители НАБУ и САП заявили, что материалы уголовных производств не предоставили им и медиа. В СБУ напомнили, что материалы досудебного расследования – это тайна следствия, согласно уголовно-процессуальному законодательству.

Следственные органы не обязаны разглашать любую информацию относительно расследования.

"Все имеющиеся доказательства, подлежащие разглашению, были официально обнародованы СБУ 21 июля, включая аутентичные аудио-разговоры фигурантов", – отметили в спецслужбе.

Кроме этого, как заявили в СБУ, следователи 7 августа предоставили руководителю НАБУ отдельную информацию и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений двум работникам НАБУ.

"Весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду – в порядке, предусмотренном процессуальными нормами", – подчеркнули правоохранители.

Также пресс-служба прокомментировала заявление о том, что детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали "за документирование известного бизнесмена". Эту информацию назвали "слухами" и такой, что не соответствует действительности.

По данным расследования, фигурант контактировал с россиянами и был посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан. После изучения материалов дела Магамедрасулова взяли под стражу до 16 сентября без права на залог. Ему объявили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Подозрение также получил и сам отец сотрудника Бюро, гражданин России Сентябр Магамедрасулов. Он взят под стражу.

"Любые заявления третьих лиц, которые сознательно манипулируют фактами, субъективно оценивают обнародованные Службой материалы, "забывая" о торговле с РФ, недопустимы... Считаем распространение ничем не подтвержденных манипулятивных заявлений по данным резонансных уголовных производств попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти", – отметили в СБУ.

