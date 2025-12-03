Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова освободили из-под стражи

Заседание суда (Фото: Суспільне)

В среду, 3 декабря, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору. Об этом сообщила корреспондентка Суспільного из зала суда.

2 декабря из следственного изолятора под домашний арест был выпущен его отец Сентябр. Магамедрасуловых подозревают в незаконном бизнесе в России и намерении продавать техническую коноплю в Дагестан.

Сам Магамедрасулов утверждает, что уголовное преследование связано с операцией "Мидас". Он был одним из детективов НАБУ, документировавших злоупотребления, повлекшие разоблачение коррупции в энергетике.

LIGA.net обратилась за комментарием к Офису генерального прокурора, но ответа на момент публикации новости не получила.

