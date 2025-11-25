НАБУ: Фигуранты "Мидас" имели справки на 527 человек, в частности министров и работников СБУ

У подозреваемых в коррупции в Энергоатоме нашли досье на депутатов ВРУ и журналистов-расследователей

Александр Абакумов (Фото: пресс-служба НАБУ)

Фигуранты дела о коррупции в энергетике системно собирали данные о правоохранителях, депутатах, министрах и журналистах. Об этом на заседании парламентского комитета по антикоррупционной политике сообщил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов.

По его словам, осуществлялся мониторинг деятельности сотрудников НАБУ, отслеживалось их передвижение по Киеву через использование базы "Безопасный город", а также фигуранты имели данные, где живут сами детективы, их родственники и дети, и другие контактные данные.

"Сейчас мы установили, что членами преступной организации было изъято в общей сложности 527 справок по разным влиятельным людям в государстве", – сказал Абакумов.

Он уточнил, что речь идет о 15 детективах НАБУ, которые осуществляли расследование в сферах энергетики и правоохранительной деятельности. Абакумов отметил, что фигуранты имели досье и на тех работников бюро, которые впоследствии получили подозрения.

Среди файлов найдены справки на 16 действующих народных депутатов, в частности Анастасию Радину и Ярослава Железняка, на 18 министров и заместителей министров, на девять сотрудников Службы безопасности Украины, на 10 журналистов, которые освещают коррупцию, в частности Юрия Николова и покойного Алексея Шалайского, а также на бывшего главу Укрэнерго.

Детектив подчеркнул, что аналогичные справки найдены относительно ряда экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Института судебных экспертиз имени Бокариуса.

"Мы понимаем для чего делались такие профили. Чтобы иметь информацию непосредственно по экспертам и иметь возможность влияния на них", — сказал он.

Директор НАБУ Семен Кривонос предположил, что СБУ эти факты должны заинтересовать.

"Я думаю, им тоже это будет интересно. То есть, почему этой группе они, возможно, мешали – какие-то офицеры СБУ, такое тоже могло быть", — добавил он.