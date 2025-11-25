НАБУ: Фігуранти "Мідас" мали довідки на 527 людей, зокрема міністрів та працівників СБУ

У підозрюваних у корупції в Енергоатомі знайшли досьє на депутатів ВРУ та журналістів-розслідувачів

Олександр Абакумов (Фото: пресслужба НАБУ)

Фігуранти справи щодо корупції в енергетиці системно збирали дані про правоохоронців, депутатів, міністрів та журналістів. Про це на засіданні парламентського комітету з антикорупційної політики повідомив керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов.

За його словами, здійснювався моніторинг діяльності співробітників НАБУ, відстежувалося їхнє пересування по Києву через використання бази "Безпечне місто", а також фігуранти мали дані, де мешкають самі детективи, їхні родичі та діти, а також інші контактні дані.

"Наразі ми встановили, що членами злочинної організації було забрано в цілому 527 довідок щодо різних впливових людей в державі", – сказав Абакумов.

Він уточнив, що йдеться про 15 детективів НАБУ, які здійснювали розслідування у сферах енергетики та правоохоронної діяльності. Абакумов зазначив, що фігуранти мали досьє й на тих працівників бюро, які згодом отримали підозри.

Серед файлів знайдено довідки на 16 чинних народних депутатів, зокрема Анастасію Радіну та Ярослава Железняка, на 18 міністрів та заступників міністрів, на дев'ять співробітників Служби безпеки України, на 10 журналістів, які висвітлюють корупцію, зокрема Юрія Ніколова та покійного Олексія Шалайського, а також на колишнього главу Укренерго.

Детектив наголосив, що аналогічні довідки знайдено щодо низки експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Інституту судових експертиз імені Бокаріуса.

"Ми розуміємо, для чого робилися такі профілі. Щоб мати інформацію безпосередньо щодо експертів і мати можливість впливу на них", – сказав він.

Директор НАБУ Семен Кривонос припустив, що СБУ ці факти мають зацікавити.

"Я думаю, їм також це буде цікаво. Тобто, чомусь цій групі вони, можливо, заважали – якісь офіцери СБУ, таке теж могло бути", – додав він.