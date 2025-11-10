Коррупционная схема "Миндича" в энергетике нанесла ущерб $100 млн – источник
Коррупционная схема влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности "Энергоатом", нанесла ущерб $100 млн. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.
По его словам, руководил схемой давний соратник президента Владимира Зеленского, совладелец ООО "Квартал 95" Тимур Миндич. Он выехал из Украины в ночь на 10 ноября в 02:09 – перед обысками.
Параллельно сейчас проводятся обыски у Игоря Миронюка, который ранее был советником Германа Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики.
- 10 ноября НАБУ и САП заявили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики: на нее ушло 15 месяцев, прослушано около 1000 часов аудиозаписей, чтобы задокументировать деятельность "высокоуровневой преступной организации".
- Дело получило название "Мидас". К обыскам по 70 адресам привлечены все детективы НАБУ. Опубликованы записи прослушивания, в которых фигурируют три человека под псевдонимами "Рокет", "Тенор" и "Карлсон".
