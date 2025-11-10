Коррупционная схема "Миндича" в энергетике нанесла ущерб $100 млн – источник

Миндич руководил схемой и успел уехать ночью перед обысками, сообщает собеседник LIGA.net

Фото: НАБУ, САП

Коррупционная схема влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности "Энергоатом", нанесла ущерб $100 млн. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

По его словам, руководил схемой давний соратник президента Владимира Зеленского, совладелец ООО "Квартал 95" Тимур Миндич. Он выехал из Украины в ночь на 10 ноября в 02:09 – перед обысками.

Параллельно сейчас проводятся обыски у Игоря Миронюка, который ранее был советником Германа Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики.

Новость дополняется...