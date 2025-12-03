Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова звільнили з-під варти

Засідання суду (Фото: Суспільне)

У середу, 3 грудня, Київський апеляційний суд звільнив з-під варти детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

2 грудня зі слідчого ізолятора під домашній арешт випустили його батька Сентябра. Магамедрасулових підозрюють у незаконному бізнесі з Росії та намірі продавати технічні коноплі до Дагестану.

Сам Магамедрасулов стверджує, що кримінальне переслідування пов’язане з операцією "Мідас". Він був один із детективів НАБУ, які документували зловживання, що призвели до викриття корупції в енергетиці.

LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу генерального прокурора, але відповіді на момент публікації новини не отримала.

Новина доповнюється...