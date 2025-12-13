НАБУшник, который документировал Миндича, заявил, что сначала операции планировались по Минобороны
Детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов заявил насчет операции "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в энергетике, что сначала это и другие дела планировались в отношении Министерства обороны. Об этом правоохранитель сообщил в интервью общественной организации Центр противодействия коррупции.
"Вообще, первая цель реализации всех этих проектов, в том числе "Мидаса", была именно документирование коррупции в Минобороны. Там есть определенные признаки, которые связывают этих лиц в рамках как раз этой деятельности", – рассказал Магамедрасулов.
В то же время детектив напомнил, что он только недавно вышел из СИЗО после пяти месяцев пребывания под стражей: "Я даже не имел [еще возможности] нормально сесть с моими коллегами и прокоммуницировать по этому кейсу и понять, что мы там документировали кроме "Мидаса".
Однако правоохранитель уверен, что "если там [в материалах] что-то есть, то оно в любом случае будет реализовано".
Ранее, в ноябре, во время одного из судебных заседаний по операции "Мидас" обвинитель от Специализированной антикоррупционной прокуратуры утверждал, что Тимур Миндич (бывший бизнес-партнер и друг президента Владимира Зеленского, подозреваемый в рамках операции "Мидас") имел влияние на нынешнего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, когда тот был министром обороны.
В ответ чиновник отрицал эту информацию (подробнее здесь).
В конце того же месяца пресс-служба Умерова подтвердила, что тот дал показания в НАБУ, и что он имеет статус свидетеля.
Ранее директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что Магамедрасулов участвовал в организации легальной прослушки квартиры Миндича.
- Магамедрасулова и его отца, Сентябра, подозревают в пособничестве государству-агрессору. Следствие утверждает, что чиновник НАБУ способствовал незаконному экспорту технической конопли в Дагестан, выступая между своим отцом и российскими покупателями. Однако защита заявляет, что на самом деле речь шла об Узбекистане.
- Магамедрасуловы и еще один сотрудник НАБУ, Гусаров, получили подозрения 21 июля, когда СБУ и Офис генпрокурора объявили о "спецоперацию по нейтрализации российского влияния" на антикоррупционное ведомство. Однако уже на следующий день Рада проголосовала за скандальный закон, временно лишивший независимости НАБУ и САП, и в тот же день его подписал президент Зеленский. В конце концов, самостоятельность антикоррупционным органам вернули после массовых протестов и реакции европейских партнеров.
- В сентябре СБУ объявила Магамедрасулову новое подозрение: в якобы помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях.
- Руслана и Сентябра Магамедрасуловых освободили из-под стражи в начале декабря. Генпрокурор объяснял это тем, что теперь "существенно уменьшилась" вероятность того, что подозреваемые будут препятствовать следствию. Он также указывал, что изменение меры пресечения не является оправданием. Также в декабре из СИЗО вышел Гусаров.
