НАБУшник, который документировал Миндича, заявил, что сначала операции планировались по Минобороны

Магамедрасулов заявил, что есть "определенные признаки", которые связывают фигурантов "Мидаса" с оборонной сферой

Руслан Магамедрасулов в суде (Фото: Максим Каменев / Ґрати)

Детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов заявил насчет операции "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в энергетике, что сначала это и другие дела планировались в отношении Министерства обороны. Об этом правоохранитель сообщил в интервью общественной организации Центр противодействия коррупции.

"Вообще, первая цель реализации всех этих проектов, в том числе "Мидаса", была именно документирование коррупции в Минобороны. Там есть определенные признаки, которые связывают этих лиц в рамках как раз этой деятельности", – рассказал Магамедрасулов.

В то же время детектив напомнил, что он только недавно вышел из СИЗО после пяти месяцев пребывания под стражей: "Я даже не имел [еще возможности] нормально сесть с моими коллегами и прокоммуницировать по этому кейсу и понять, что мы там документировали кроме "Мидаса".

Однако правоохранитель уверен, что "если там [в материалах] что-то есть, то оно в любом случае будет реализовано".

Ранее, в ноябре, во время одного из судебных заседаний по операции "Мидас" обвинитель от Специализированной антикоррупционной прокуратуры утверждал, что Тимур Миндич (бывший бизнес-партнер и друг президента Владимира Зеленского, подозреваемый в рамках операции "Мидас") имел влияние на нынешнего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, когда тот был министром обороны.

В ответ чиновник отрицал эту информацию (подробнее здесь).

В конце того же месяца пресс-служба Умерова подтвердила, что тот дал показания в НАБУ, и что он имеет статус свидетеля.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что Магамедрасулов участвовал в организации легальной прослушки квартиры Миндича.