Reuters: Європа стурбована тим, як ймовірна перемога Трампа може вплинути на війну в Україні

У Європі називають Трампа непередбачуваним і намагаються підготуватися на випадок, якщо політика США щодо України зміниться

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Європа стурбована тим, як майбутні вибори президента в США та "непередбачуваність Дональда Трампа" впливають на повномасштабну війну в Україні та безпеку на континенті загалом. Про це повідомляє Reuters, поспілкувавшись із більш ніж 20 високопоставленими європейськими чиновниками.

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За їхніми словами, вони стурбовані тим, що Трамп може стати новим президентом США. Чиновники посилаються на "непрості трансатлантичні відносини" у минулий його термін і неоднозначні заяви щодо допомоги Україні у війні з Росією зараз.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг зазначив, що одна невиразна фраза, сказана десь "на фермі на півдні Айдахо", змушує хвилюватися всю Європу. Він закликав країни ЄС зберігати спокій, щоб "не підживлювати почуття незахищеності".

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що всі чекають на закінчення виборів у США через їхні міжнародні наслідки.

Як пише Reuters, європейці роблять ставку на кредит G7 (Великої сімки) у сумі $50 млрд, який буде отримано шляхом заморожених російських активів. Вони вважають, що ця фінансова допомога зможе захистити Україну, якщо політика США раптом зміниться.

"50 мільярдів доларів від G7 для України справді важливі. Зробіть це, і я думаю, що Україна справді буде досить добре підготовлена ​​до 2025 року", – сказав західний чиновник.

Інші неназвані чиновники кажуть, що командування НАТО з координації військової допомоги Україні здатне захистити Європу від "раптових політичних змін". Однак це не остаточний захист з огляду на те, що США – панівна сила Альянсу, кажуть анонімні співрозмовники.

У своїх публічних висловлюваннях чиновники ЄС прагнуть вплинути на Трампа та його прихильників. Вони говорять про те, що перемога Росії у війні послабить США і може спонукати РФ і Китай кинути виклик "американській могутності".

14 жовтня Politico заявило, що прем’єр Угорщини намагається допомогти Трампу своїми погрозами накласти вето на кредит для України.

18 жовтня Трамп заявив, що Зеленський не мав дозволяти розпочатися війні.

25 жовтня видання Reuters повідомляло, що Євросоюз готує "страховку від Трампа". Країни ЄС побоюються, що у разі його перемоги санкції та ізоляція Росії можуть ослабнути.

28 жовтня Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.