"Путин очень токсичен для Трампа". В Раде оценили возможный звонок диктатора президенту

Сам по себе разговор Трампа с Путиным "ничего не изменит" в российско-украинской войне, заявил глава внешнеполитического комитета парламента

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки (Иллюстративное фото 2019: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин может позвонить по телефону или уже позвонил новоизбранному президенту США Дональду Трампу, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. В то же время этот контакт должен быть непубличным, а сам республиканец не будет звонить Путину из-за токсичности диктатора, заявил нардеп в комментарии LIGA.net.

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"Путин может позвонить Трампу. Вообще, я не исключаю, что Путин мог уже позвонить Трампу. Только без огласки. Путин весьма токсичен. Поэтому не в интересах Трампа, чтобы мир знал о таком разговоре", – заявил он.

Мережко полностью исключил, что Трамп позвонит Путину, опять же, из-за токсичности диктатора.

Трамп понимает, что такая инициатива самому позвонить повлекла бы за собой большой скандал, считает нардеп.

Однако, отметил он, сам по себе разговор Трампа с Путиным "ничего не изменит" в российско-украинской войне: во-первых, коммуникация между президентом и диктатором может происходить косвенно через других людей и непублично, а во-вторых, прямой разговор между ними требует соответствующей подготовки относительно того, как она будет воспринята в мире и США.

В-третьих, опыт показывает, что к миру ведут не разговоры, а сила, подытожил Мережко.