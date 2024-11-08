"Путин очень токсичен для Трампа". В Раде оценили возможный звонок диктатора президенту
Российский диктатор Владимир Путин может позвонить по телефону или уже позвонил новоизбранному президенту США Дональду Трампу, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. В то же время этот контакт должен быть непубличным, а сам республиканец не будет звонить Путину из-за токсичности диктатора, заявил нардеп в комментарии LIGA.net.
"Путин может позвонить Трампу. Вообще, я не исключаю, что Путин мог уже позвонить Трампу. Только без огласки. Путин весьма токсичен. Поэтому не в интересах Трампа, чтобы мир знал о таком разговоре", – заявил он.
Мережко полностью исключил, что Трамп позвонит Путину, опять же, из-за токсичности диктатора.
Трамп понимает, что такая инициатива самому позвонить повлекла бы за собой большой скандал, считает нардеп.
Однако, отметил он, сам по себе разговор Трампа с Путиным "ничего не изменит" в российско-украинской войне: во-первых, коммуникация между президентом и диктатором может происходить косвенно через других людей и непублично, а во-вторых, прямой разговор между ними требует соответствующей подготовки относительно того, как она будет воспринята в мире и США.
В-третьих, опыт показывает, что к миру ведут не разговоры, а сила, подытожил Мережко.
- 7 ноября президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".
- Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.
- В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.