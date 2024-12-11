Байден разработал для Трампа стратегию безопасности по Китаю, Ирану, КНДР и РФ – АР

Документ начали разрабатывать летом, сейчас он готов и содержит четыре пункта безопасности

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден подписал новый меморандум по национальной безопасности, который станет ориентиром для администрации Дональда Трампа в работе над противодействием более тесному сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией. Об этом сообщает Associated Press.

Разработка этих рекомендаций началась еще летом. По словам двух высокопоставленных должностных лиц администрации Байдена, документ должен помочь новой администрации с первых дней определиться с подходом к угрозам, создающим укрепление отношений между крупнейшими противниками США.

Меморандум засекречен из-за конфиденциального характера некоторых выводов, поэтому его содержание не будет публичным, отметили американские чиновники на условиях анонимности.

Документ содержит четыре основные рекомендации:

→ улучшить координацию между ведомствами правительства США;

→ ускорить обмен данными с союзниками по четырем ключевым противникам;

→ более эффективно использовать санкции и другие экономические инструменты;

→ подготовиться к одновременному реагированию на несколько кризисов.

Чиновники также сообщили, что из-за изоляции Россия обратилась в Иран за беспилотниками и ракетами, в Северную Корею — за артиллерией, ракетами и военными для войны против Украины. Китай в свою очередь обеспечивает Москву товарами двойного назначения, поддерживающими ее военно-промышленный комплекс.

Несмотря на разные подходы Байдена и Трампа, их администрации пытаются согласовывать действия в сфере национальной безопасности во время переходного периода, отмечает издание.