Каллас советует Трампу занять "ястребиную позицию" в отношении России
Новая глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кайя Каллас заявила, что избранный президент США Дональд Трамп должен занять "ястребиную позицию" в отношении России, если стремится оказать реальное влияние на Китай. Ее цитирует Politico.
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Каллас отметила, что Китай "учится у России", и подчеркнула, что поддержка Украины в борьбе с Кремлем станет важным сигналом для Пекина.
"Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными по отношению к России. Если вы действительно тверды и не даете им того, чего они хотят, то вероятно, что у вас не будет новых войн", – сказала она, имея в виду, что западная поддержка Украины может повлиять на решение Китая о возможном вторжении на Тайвань.
- 7 декабря 2024 года Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Париже. По его словам, американский политик "настроен решительно".
- 8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 11 декабря издание Reuters написало, что Трамп на встрече с Зеленским и Макроном дал четко понять, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров.