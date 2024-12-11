Каллас радить Трампу зайняти "яструбину позицію" щодо Росії

Глава євродипломатії сказала, що Китай "вчиться у Росії", та наголосила, що підтримка України у боротьбі з Кремлем стане важливим сигналом для Пекіна

Кая Каллас (Фото: ЕРА/JOHN THYS)

Нова очільниця зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас заявила, що обраний президент США Дональд Трамп повинен зайняти "яструбину позицію" щодо Росії, якщо прагне мати реальний вплив на Китай. Її цитує Politico.

Каллас підкреслила, що Китай "вчиться у Росії", та наголосила, що підтримка України у боротьбі з Кремлем стане важливим сигналом для Пекіна.

"Якщо ви не хочете проблем із Китаєм, я думаю, вам потрібно бути дуже сильними щодо Росії. Якщо ви дійсно тверді й не даєте їм того, чого вони хочуть, то більш імовірно, що у вас не буде нових воєн", – сказала вона, маючи на увазі, що західна підтримка України може вплинути на рішення Китаю щодо можливого вторгнення на Тайвань.