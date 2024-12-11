Каллас радить Трампу зайняти "яструбину позицію" щодо Росії
Нова очільниця зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас заявила, що обраний президент США Дональд Трамп повинен зайняти "яструбину позицію" щодо Росії, якщо прагне мати реальний вплив на Китай. Її цитує Politico.
Каллас підкреслила, що Китай "вчиться у Росії", та наголосила, що підтримка України у боротьбі з Кремлем стане важливим сигналом для Пекіна.
"Якщо ви не хочете проблем із Китаєм, я думаю, вам потрібно бути дуже сильними щодо Росії. Якщо ви дійсно тверді й не даєте їм того, чого вони хочуть, то більш імовірно, що у вас не буде нових воєн", – сказала вона, маючи на увазі, що західна підтримка України може вплинути на рішення Китаю щодо можливого вторгнення на Тайвань.
- 7 грудня 2024 року Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом у Парижі. За його словами, американський політик "налаштований рішуче".
- 8 грудня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.
- 11 грудня видання Reuters написало, що Трамп на зустрічі з Зеленським і Макроном дав чітко зрозуміти, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.