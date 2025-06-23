Reuters: Верховний лідер Ірану передав лист Путіну з проханням про допомогу після атаки США

Лист від Хаменеї про допомогу від Росії до Путіна доставить міністр закордонних справ Ірану

Алі Хаменеї (Фото: ЕРА)

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї передав диктатору Росії Володимиру Путіну листа з проханням про допомогу після атаки США на іранські ядерні об'єкти. Про це Reuters повідомив неназваний високопоставлений співрозмовник.

23 червня до Москви прибув міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. За словами співрозмовника, саме через нього аяттол Ірану передав лист Путіну.

Співрозмовники в Ірані заявили, що поки що Тегеран не вражений підтримкою Росії і хоче, щоб Путін зробив більше для її підтримки проти Ізраїлю та США. Проте вони не уточнили, про яку саме підтримку Іран просить Росію.

Глава іранського МЗС прибув до Москви увечері 22 червня. У нього запланована зустріч із Путіним на якій вони обговорять "регіональні та міжнародні події після військової агресії Сполучених Штатів та сіоністського режиму проти Ірану", передає Times of Israel.