Израиль планировал ликвидировать верховного лидера Ирана

Аятоллу Али Хаменеи планировали устранить при первой удобной возможности, но такой не оказалось

Исраэль Кац (Фото: x.com/Israel_katz)

Израиль мог убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, если бы подвернулась такая возможность в течение 12-дневной операции "Восходящий лев". Об этом заявил министр оборон Израиля Исраэль Кац, передает Times of Israel.

По его словам, если бы верховный лидер Ирана был в поле зрения израильской армии, он был бы уже устранен.

"Но Хаменеи это понял, ушел в подполье на очень большую глубину и разорвал контакты с командирами, которые заменили тех, которые были устранены. Так что в конечном итоге оперативной возможности не было", – резюмировал Кац.

На вопрос о том, спрашивал ли Израиль одобрения США на подобные действия, глава Минобороны ответил, что для таких операций одобрение Америки стране не нужно.