Израиль планировал ликвидировать верховного лидера Ирана
Израиль мог убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, если бы подвернулась такая возможность в течение 12-дневной операции "Восходящий лев". Об этом заявил министр оборон Израиля Исраэль Кац, передает Times of Israel.
По его словам, если бы верховный лидер Ирана был в поле зрения израильской армии, он был бы уже устранен.
"Но Хаменеи это понял, ушел в подполье на очень большую глубину и разорвал контакты с командирами, которые заменили тех, которые были устранены. Так что в конечном итоге оперативной возможности не было", – резюмировал Кац.
На вопрос о том, спрашивал ли Израиль одобрения США на подобные действия, глава Минобороны ответил, что для таких операций одобрение Америки стране не нужно.
- 17 июня президент США Дональд Трамп потребовал немедленной капитуляции Ирана и намекнул на вероятную ликвидацию Хаменеи.
- 23 июня Reuters сообщало, что верховный лидер Ирана передал письмо Путину с просьбой о помощи после атаки США 22 июня. Однако о том, что именно Иран просил у России, неизвестно.