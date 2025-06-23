Reuters: Верховный лидер Ирана передал письмо Путину с просьбой о помощи после атаки США

Письмо от Хаменеи о помощи от России до Путина доставит министр иностранных дел Ирана

Али Хаменеи (Фото: ЕРА)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал диктатору России Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи после атаки США на иранские ядерные объекты. Об этом Reuters сообщил неназванный высокопоставленный собеседник.

23 июня в Москву прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По словам собеседника, именно через него аяттола Ирана передал письмо Путину.

Собеседники в Иране заявили, что пока Тегеран не впечатлен поддержкой России и хочет, чтобы Путин сделал больше для ее поддержки против Израиля и США. Однако они не уточнили, о какой именно поддержке Иран просит Россию.

Глава иранского МИД прибыл в Москву вечером 22 июня. У него запланирована встреча с Путиным на которой они обсудят "региональные и международные события после военной агрессии Соединенных Штатов и сионистского режима против Ирана", передает Times of Israel.