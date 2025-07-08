Президент Ирана заявил, что Израиль пытался убить его

Масуд Пезешкиан (Фото: x.com/drpezeshkian)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль пытался убить его во время 12-дневной операции "Восходящий лев". Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Они пытались, да, и действовали соответственно. Но потерпели неудачу", – сказал президент и подчеркнул, что за этим стояли не США, а именно Израиль.

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По его словам, попытка произошла, когда он был на встрече, "обсуждая пути продвижения вперед" – Израиль пытался бомбардировать район, где она проходила. Пезешкиан предположил, что израильские силы были предупреждены "разведкой шпионов".

Президент Ирана заявил, что не боится пожертвовать собой и пролить кровь, защищая страну.

"Я готов отдать свою жизнь, отдать кровь за это. И никто здесь, я имею в виду, никто из государственных чиновников не боится потерять свою жизнь при обороне", – сказал он.

Также Пезешкиан заявил, что Иран остается открытым для возобновления дипломатии с США по поводу ядерной программы, несмотря на атаку по ядерным объектам.