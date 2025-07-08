Axios: Ізраїль готується знову ударити по Ірану у разі відновлення ядерної програми

На думку ізраїльських посадовців, адміністрація Трампа підтримала б нові ізраїльські удари по Ірану за певних умов

Літак армії Ізраїлю (Фото: x.com/IAFsite)

Ізраїль готується до можливості подальших військових дій, якщо Іран спробує відновити свою ядерну програму. Про це повідомляє Axios з посиланням на двох співрозмовників.

Ізраїльські посадовці вважають, що президент США Дональд Трамп може дати "зелене світло" для нових ізраїльських ударів.

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Вони також заявляють, що премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче досягти домовленостей із Трампом щодо майбутніх ядерних переговорів США з Іраном, а також щодо можливих сценаріїв, які могли б виправдати поновлення військових ударів.

Головний радник Нетаньягу, Рон Дермер, повідомив чиновникам під час закритих брифінгів, що після нещодавнього візиту до Вашингтона у нього склалося враження, що адміністрація Трампа підтримала б нові ізраїльські удари по Ірану за певних умов, розповідають співрозмовники.

Одним із можливих сценаріїв може бути спроба Ірану вивезти з пошкоджених об’єктів у Фордо, Натанзі та Ісфагані високозбагачений уран.

Іншим варіантом було б, якщо Іран почне відновлювати свою ядерну програму, особливо об’єкти зі збагачення урану.

За словами ізраїльських чиновників, минулого тижня Дермер зустрівся з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом.

Ключовим питанням, яке обговорили на зустрічах, були запаси Ірану високозбагаченого урану, який наразі становить 400 кг зі збагаченням до 60%. Уран, придатний для зброї, потребує збагачення приблизно до 90%.

Ізраїльські та американські посадовці стверджують, що цей матеріал наразі "запечатаний" на трьох ядерних об’єктах.

США та Ізраїль вважають, що ці об’єкти були серйозно пошкоджені, але не всі ядерні матеріали та інфраструктура знищені.