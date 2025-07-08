Axios: Израиль готовится нанести удар по Ирану в случае возобновления ядерной программы

По мнению израильских чиновников, администрация Трампа поддержала бы новые израильские удары по Ирану при определенных условиях

Самолет армии Израиля (Фото: x.com/IAFsite)

Израиль готовится к возможности дальнейших военных действий, если Иран попытается возобновить свою ядерную программу. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух источников.

Израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может дать "зеленый свет" для новых израильских ударов.

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Они также заявляют, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет достичь договоренностей с Трампом по поводу будущих ядерных переговоров США с Ираном, а также относительно возможных сценариев, которые могли бы оправдать возобновление военных ударов.

Главный советник Нетаньяху, Рон Дермер, сообщил чиновникам на закрытых брифингах, что после недавнего визита в Вашингтон у него сложилось впечатление, что администрация Трампа поддержала бы новые израильские удары по Ирану при определенных условиях, сообщают источники.

Одним из возможных сценариев может стать попытка Ирана вывезти высокообогащенный уран из поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Другой вариант – если бы Иран начал возобновлять свою ядерную программу, особенно объекты по обогащению урана.

По словам израильских чиновников, на прошлой неделе Дермер встретился с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и специальным представителем Белого дома Стивом Виткоффом.

Ключевым вопросом, обсуждавшимся на встречах, были запасы Ирана высокообогащенного урана, которые в настоящее время составляют 400 кг с обогащением до 60%. Для производства оружия уран необходимо обогатить примерно до 90%.

Израильские и американские чиновники утверждают, что этот материал сейчас "запечатан" на трех ядерных объектах.

США и Израиль считают, что эти объекты были серьезно повреждены, но не все ядерные материалы и инфраструктура уничтожены.