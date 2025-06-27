В Иране опровергли возобновление ядерных переговоров с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг планы возобновления переговоров по ядерной программе с США после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что сделка может быть заключена уже на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью государственному телевидению, сообщает Bloomberg.
"Я заявляю прямо: никакого соглашения, договоренности или обсуждения о начале новых переговоров не было. К некоторым предположениям о возобновлении переговоров не следует относиться серьезно", – сказал министр.
25 июня Трамп заявил, что на следующей неделе Соединенные Штаты встретятся с Ираном для обсуждения потенциального ядерного соглашения.
"Мы будем разговаривать с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, мы подпишем соглашение, я не знаю. На мой взгляд, я не считаю это необходимым. Я имею в виду, что они воевали, они сражались, а теперь они возвращаются в свой мир. Мне все равно, будет ли соглашение или нет", — сказал Трамп.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Форду, Натанз и Исфахан. По данным Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 24 июня Трамп заявил, что для него было бы честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал Ирана, а затем остановить войну.
- 25 июня в кулуарах саммита НАТО Трамп заявил, что удары американской армии по ядерным объектам Ирана положили конец войне.
- 26 июня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США "ничего не добились" своими атаками во время 12-дневной войны Ирана с Израилем.