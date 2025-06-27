В Иране опровергли возобновление ядерных переговоров с США

Аббас Арагчи (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг планы возобновления переговоров по ядерной программе с США после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что сделка может быть заключена уже на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью государственному телевидению, сообщает Bloomberg.

"Я заявляю прямо: никакого соглашения, договоренности или обсуждения о начале новых переговоров не было. К некоторым предположениям о возобновлении переговоров не следует относиться серьезно", – сказал министр.