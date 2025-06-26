Хаменеи заявил, что США "ничего не добились" от атак на Иран
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США "ничего не получили" от своих атак во время 12-дневной войны Ирана с Израилем, в результате которой были поражены ядерные объекты. Его обращение опубликовало государственное иранское медиа Irna.
Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем и заявил о победе над США.
"Режим США вступил в войну напрямую, поскольку считал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну, пытаясь спасти этот режим, но ничего не достиг", – говорится в заявлении лидеру Ирана.
Кроме этого, Хаменеи заявил, что Иран нанес "тяжелый удар по США".
"Она (Исламская Республика. – Ред.) атаковала и нанесла урон авиабазе Аль-Удейд, являющейся одной из ключевых американских баз в регионе", – заявил Хаменеи.
В своем обращении лидер Ирана также заявил, что "сионистский режим почти развалился и был уничтожен под ударами Исламской Республики".
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- В ночь на 22 июня США с воздуха атаковали ядерные объекты Ирана. По информации Fox News и CNN, США могли использовать 30 ракет "Томагавк" и пять-шесть противобункерных бомб GBU-57.
- 24 июня Израиль согласился на прекращение огня с Ираном после 11 дней операции "Восходящий лев", направленной на уничтожение ядерного потенциала страны.
- Однако ЦАХАЛ заявил об обнаружении ракет, которые Иран запустил в сторону Израиля. После этого президент США Трамп разматерился на Иран и Израиль и заявил, что страны не знают, что они делают.
- В Израиле признали атаку и объяснили, что это был ответ на запуск ракет Ирана также после объявления перемирия.