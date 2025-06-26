Хаменеи заявил, что США "ничего не добились" от атак на Иран

Верховный лидер Ирана поздравил народ с победой над Израилем и заявил о поражении США

Али Хаменеи (Фото: ЕРА)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США "ничего не получили" от своих атак во время 12-дневной войны Ирана с Израилем, в результате которой были поражены ядерные объекты. Его обращение опубликовало государственное иранское медиа Irna.

Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем и заявил о победе над США.

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"Режим США вступил в войну напрямую, поскольку считал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну, пытаясь спасти этот режим, но ничего не достиг", – говорится в заявлении лидеру Ирана.

Кроме этого, Хаменеи заявил, что Иран нанес "тяжелый удар по США".

"Она (Исламская Республика. – Ред.) атаковала и нанесла урон авиабазе Аль-Удейд, являющейся одной из ключевых американских баз в регионе", – заявил Хаменеи.

В своем обращении лидер Ирана также заявил, что "сионистский режим почти развалился и был уничтожен под ударами Исламской Республики".