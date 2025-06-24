Иран запустил ракеты по Израилю, несмотря на заявление Трампа о прекращении огня

Иран запустил ракеты в сторону Израиля утром 24 июня, в результате удара известно о погибших

Последствия удара Ирана по Израилю (Фото: x.com/Mdais)

ЦАХАЛ сообщил, что утром 24 июня были обнаружены ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом израильская армия сообщила в Telegram.

"Недавно в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля. Оборонные системы работают для перехвата угрозы, – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Ракетная тревога сработала во многих районах по всей стране. По Израилю было запущено два залпа ракет. Во время последнего запуска есть повреждения гражданской инфраструктуры в Беэр-Шеве.

Служба экстренной помощи Magen David Adom (MDA) сообщила, что три человека погибли в результате ракетных обстрелов жилого дома в южном израильском городе Беер-Шева.

Ранее MDA сообщала, что мужчина в возрасте около 40 лет, женщина в возрасте около 30 лет и мужчина в возрасте около 20 лет получили тяжелые ранения.

Шесть других людей получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Последствия удара(Фото: x.com/Mdais)

Последствия удара(Фото: x.com/Mdais)

Перед этим Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Президент США уточнил, что оно должно начаться примерно через шесть часов после того, как обе страны завершат свои последние миссии.

Прекращение огня должно продолжаться 12 часов, после чего война считалась бы оконченной.

"Официально Иран начнет прекращение огня, а на 12 часов Израиль начнет прекращение огня, а на 24 часа весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны", – написал Трамп.

Он подчеркнул, что при остановке огня каждая из сторон будет оставаться мирной и уважительной.

"При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран с тем, что у них хватит выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной"", – добавил президент США.