В Иране заявили о "мощной атаке" по американской базе. Катар: ПВО успешно отработало

Иранские ракеты (Иллюстративное фото: EPA)

Корпус стражей Исламской революции заявил о "мощном и разрушительном" ударе по американской авиабазе в Катаре. В то же время сама страна говорит, что противовоздушная оборона успешно перехватила иранские ракеты, передает телеканал CNN.

Иранский КСИР заявил, что страна нанесла "мощный и разрушительный ракетный удар" по авиабазе Аль-Удейд в Катаре в ответ на атаку США по ядерным объектам Исламской республики.

В Тегеране утверждают, что Иран "никогда не оставит без ответа какую-либо агрессию против своей территориальной целостности, суверенитета или национальной безопасности".

Министерство обороны Катара заявило, что его ПВО успешно перехватило эту иранскую атаку, добавив, что в результате никто не пострадал.

Между тем, местный житель Дохи, столицы Катара, сообщил CNN, что руководство страны не предупреждало людей об атаке: "Наши [двое] детей были полностью застигнуты врасплох и не знали, что делать, когда мы побежали в укрытие. От власти Катара не было никакого предупреждения о необходимости укрыться. Кажется, было много выходного огня и перехвата"

Представитель Министерства иностранных дел Катара осудил иранскую атаку и отметил, что она является нарушением суверенитета и воздушного пространства страны. Государство оставляет за собой право прямого пропорционального ответа.

Чиновник отметил, что американская база была эвакуирована заранее, а также были приняты меры, чтобы обезопасить тех, кто работал на объекте. Он отметил, что в результате иранской атаки обошлось без пострадавших.