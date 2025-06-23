Иран заранее предупредил Катар об атаке – CNN

Координация между странами была для того, чтобы минимизировать жертвы и сохранить возможность отступления

Запуск иранской ракеты (Иллюстративное фото: государственные ресурсы Тегерана)

Власти Ирана заблаговременно предупредили Катар о ракетной атаке на авиабазу США Аль-Удейд, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника, координация между Ираном и Катаром была для того, чтобы минимизировать жертвы и сохранить возможность отступления.

ОБНОВЛЕНО. Источник ресурса Axios также подтвердил, что Иран координировал удар по Аль-Удейду с Катаром, а администрация президента США знала об угрозе заранее. Другой собеседник заявил, что США получили "достаточно заблаговременное предупреждение" об иранской атаке.

Между тем, чиновник Министерства обороны США заявил CNN, что авиабаза была атакована иранскими баллистическими ракетами малой и средней дальности.

По его словам, сейчас нет никакой информации о потерях со стороны США.