Іран завчасно попередив Катар про атаку – CNN

Координація між країнами була задля того, аби мінімізувати жертви та зберегти можливість для відступу

Запуск іранської ракети (Ілюстративне фото: тегеранські державні ресурси)

Влада Ірану завчасно попередила Катар про ракетну атаку на авіабазу США Аль-Удейд, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на власне джерело.

За словами співбесідника, координація між Іраном та Катаром була задля того, аби мінімізувати жертви та зберегти можливість для відступу.

ОНОВЛЕНО. Джерело ресурсу Axios також підтвердило, що Іран координував удар по Аль-Удейді з Катаром, а адміністрація президента США знала про загрозу заздалегідь. Інший співрозмовець заявив, що США отримали "достатньо завчасне попередження" про іранську атаку.

Тим часом чиновник Міністерства оборони США заявив CNN, що авіабаза була атакована іранськими балістичними ракетами малої та середньої дальності.

За його словами, наразі немає жодної інформації про втрати з боку США.