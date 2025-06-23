Іран завчасно попередив Катар про атаку – CNN

Іран завчасно попередив Катар про атаку – CNNоновлено
Влада Ірану завчасно попередила Катар про ракетну атаку на авіабазу США Аль-Удейд, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на власне джерело.
За словами співбесідника, координація між Іраном та Катаром була задля того, аби мінімізувати жертви та зберегти можливість для відступу.
ОНОВЛЕНО. Джерело ресурсу Axios також підтвердило, що Іран координував удар по Аль-Удейді з Катаром, а адміністрація президента США знала про загрозу заздалегідь. Інший співрозмовець заявив, що США отримали "достатньо завчасне попередження" про іранську атаку.
Тим часом чиновник Міністерства оборони США заявив CNN, що авіабаза була атакована іранськими балістичними ракетами малої та середньої дальності.
За його словами, наразі немає жодної інформації про втрати з боку США.
- Іран заявляв про "потужну та руйнівну" атаку на Аль-Удейд. Водночас Катар повідомляв, що його ППО вдалося успішно перехопити ракети, а сам об'єкт був евакуйований завчасно.
- Напередодні атаки Катар закрив свій повітряний простір.