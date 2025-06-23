Катар закрив повітряний простір на тлі можливого удару Ірану по базі США

CNN повідомив про пуски ракет з Ірану в напрямку американських військових об'єктів у Катарі та Іраку

База США в Катарі (Фото: Ali Haider/EPA)

У понеділок, 23 червня, Катар тимчасово зупинив авіасполучення через проблеми регіональної безпеки. Про це повідомив американський канал CNN.

"Відповідно до зобов’язань Катару щодо безпеки громадян, мешканців та відвідувачів, компетентні органи оголошують про тимчасове призупинення повітряного руху в повітряному просторі країни", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Катару.

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Це частина комплексу запобіжних заходів, вжитих на основі подій у регіоні, зазначили у відомстві.

Влада "уважно та постійно стежить за ситуацією, оцінюючи розвиток подій у координації з регіональними та міжнародними партнерами", йдеться у заяві.

Журналісти зазначили, що закриття повітряного простору Катару збігається з погрозами Ірану щодо помсти після ударів США по його ядерних об’єктах минулими вихідними.

CNN із посиланням на двох неназваних американських посадовців пише, що США помітили ознаки того, що Іран готується атакувати військові об'єкти країни на Близькому Сході, зокрема авіабазу Аль-Удейд у Катарі.

Як передає CNN, в ефірі іранського державного телебачення Тегеран оголосив про початок операції проти американської бази в Катарі.

Двоє посадовців, обізнаних з цим питанням, розповіли в коментарі CNN, що США відстежують кілька ракет, випущених з Ірану в напрямку американських військових об'єктів у Катарі та Іраку.

За словами представника Білого дому, глава Пентагону Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн перебувають у Ситуаційній кімнаті.