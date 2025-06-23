Катар закрыл воздушное пространство на фоне возможного удара Ирана по базе США
В понедельник, 23 июня, Катар временно остановил авиасообщение из-за проблем региональной безопасности. Об этом сообщил американский канал CNN.
"В соответствии с обязательствами Катара по безопасности граждан, жителей и посетителей, компетентные органы объявляют о временной приостановке воздушного движения в воздушном пространстве страны", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.
Это часть комплекса мер, предпринятых на основе событий в регионе, отметили в ведомстве.
Власти "внимательно и постоянно следят за ситуацией, оценивая развитие событий в координации с региональными и международными партнерами", говорится в заявлении.
Журналисты отметили, что закрытие воздушного пространства Катара совпадает с угрозами Ирана отомстить после ударов США по его ядерным объектам в минувшие выходные.
CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников пишет, что США заметили признаки того, что Иран готовится атаковать военные объекты страны на Ближнем Востоке, включая авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
Как передает CNN, в эфире иранского государственного телевидения Тегеран объявил о начале операции против американской базы в Катаре.
Двое чиновников, осведомленных в этом вопросе, рассказали в комментарии CNN, что США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана в направлении американских военных объектов в Катаре и Ираке.
По словам представителя Белого дома, глава Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находятся в Ситуационной комнате.
- В ночь на 22 июня США с воздуха атаковали ядерные объекты Ирана.
- По информации Fox News и CNN, США могли использовать 30 ракет "Томагавк" и пять-шесть противобункерных бомб GBU-57.
- Иран после атаки США пригласил срочное заседание ООН и ударил ракетами по Израилю. Известно об 11 пострадавших, в Тель-Авиве разрушен жилой дом.