Катар закрыл воздушное пространство на фоне возможного удара Ирана по базе США

CNN сообщил о пусках ракет из Ирана в направлении американских военных объектов в Катаре и Ираке

База США в Катаре (Фото: Ali Haider/EPA)

В понедельник, 23 июня, Катар временно остановил авиасообщение из-за проблем региональной безопасности. Об этом сообщил американский канал CNN.

"В соответствии с обязательствами Катара по безопасности граждан, жителей и посетителей, компетентные органы объявляют о временной приостановке воздушного движения в воздушном пространстве страны", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

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Это часть комплекса мер, предпринятых на основе событий в регионе, отметили в ведомстве.

Власти "внимательно и постоянно следят за ситуацией, оценивая развитие событий в координации с региональными и международными партнерами", говорится в заявлении.

Журналисты отметили, что закрытие воздушного пространства Катара совпадает с угрозами Ирана отомстить после ударов США по его ядерным объектам в минувшие выходные.

CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников пишет, что США заметили признаки того, что Иран готовится атаковать военные объекты страны на Ближнем Востоке, включая авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Как передает CNN, в эфире иранского государственного телевидения Тегеран объявил о начале операции против американской базы в Катаре.

Двое чиновников, осведомленных в этом вопросе, рассказали в комментарии CNN, что США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана в направлении американских военных объектов в Катаре и Ираке.

По словам представителя Белого дома, глава Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находятся в Ситуационной комнате.