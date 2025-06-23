В Ірані заявили про "потужну атаку" по американській базі. Катар: ППО успішно відпрацювало

Іранські ракети (Ілюстративне фото: EPA)

Корпус вартових Ісламської революції заявив про "потужний та руйнівний" удар по американській авіабазі у Катарі. Водночас сама країна каже, що протиповітряна оборона успішно перехопила іранські ракети, передає телеканал CNN.

Іранський КВІР заявив, що країна завдала "потужного і руйнівного ракетного удару" по авіабазі Аль-Удейд у Катарі у відповідь на атаку США по ядерних об'єктах Ісламської республіки.

У Тегерані стверджують, що Іран "ніколи не залишить без відповіді будь-яку агресію проти своєї територіальної цілісності, суверенітету або національної безпеки".

Міністерство оборони Катару заявило, що його ППО успішно перехопила цю іранську атаку, додавши, що в результаті ніхто не постраждав.

Тим часом місцевий житель Дохи, столиці Катару, повідомив CNN, що керівництво країни не попереджало людей про атаку: "Наші [двоє] дітей були повністю заскочені зненацька і не знали, що робити, коли ми побігли в укриття. Від влади Катару не було жодного попередження про необхідність сховатися. Здається, було багато вихідного вогню і перехоплень [іранських ракет]"

Речник Міністерства закордонних справ Катару засудив іранську атаку та зауважив, що вона є порушенням суверенітету та повітряного простору країни. Держава залишає за собою право на пряму пропорційну відповідь.

Чиновник зауважив, що американська база була евакуйована завчасно, а також було вжито заходів, аби убезпечити тих, хто працював на об'єкті. Він наголосив, що у результаті іранської атаки обійшлося без постраждалих.