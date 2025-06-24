Іран запустив ракети по Ізраїлю, попри заяву Трампа про припинення вогню

Наслідки удару Ірану по Ізраїлю (Фото: x.com/Mdais)

ЦАХАЛ повідомив, що вранці 24 червня виявили ракети, які Іран запустив в бік Ізраїлю, всупереч заявам президента США Дональда Трампа про припинення вогню. Про це ізраїльська армія повідомила в Telegram.

"Нещодавно в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють для перехоплення загрози", – йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Ракетна тривога спрацювала в багатьох районах по всій країні. По Ізраїлю було запущено два залпи ракет. Під час останнього запуску є пошкодження цивільної інфраструктури в Беер-Шеві.

Служба екстреної допомоги Magen David Adom (MDA) повідомила, що троє людей загинули внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в південному ізраїльському місті Беер-Шева.

Раніше MDA повідомляла, що чоловік віком близько 40 років, жінка близько 30 років та чоловік близько 20 років отримали важкі поранення.

Шестеро інших людей отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

Наслідки удару (Фото: x.com/Mdais)

Наслідки удару (Фото: x.com/Mdais)

Перед цим Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Президент США уточнив, що воно має розпочатися приблизно через шість годин після того, коли обидві країни завершать свої останні місії.

Припинення вогню мало тривати 12 годин, після чого війна вважалась би закінченою.

"Офіційно Іран почне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль почне припинення вогню, а на 24-ту годину весь світ вітатиме офіційне припинення 12-денної війни", – написав Трамп.

Він наголосив, що під час зупинки вогню кожна зі сторін залишатиметься мирною та шанобливою.

"За умови, що все працюватиме так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що в них вистачить витривалості, мужності та інтелекту, щоб закінчити те, що слід назвати "12-денною війною"", – додав президент США.