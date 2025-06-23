Трамп про атаку Ірану: Дуже слабко, дякую, що попередили

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп назвав атаку Ірану по американській військовій базі у Катарі "дуже слабкою" і подякував Тегерану за завчасне попередження про удар. Такий допис керівник Штатів опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою реакцією, чого ми й очікували і дуже ефективно протидіяли. Було випущено 14 ракет – 13 було збито, а одну було "відпущено", оскільки вона прямувала в безпечному напрямку", – розповів Трамп.

За його словами, жоден американець не постраждав і "майже не було завдано жодної шкоди".

Президент США зазначив, що Іран "випустив пару", і сподівається, що "більше не буде ніякої ненависті" з боку Тегерану.

Також він подякував Ісламській республіці за "завчасне попередження" про удар, що дозволило уникнути жертв та постраждалих. Раніше джерела американських медіа CNN та Axios повідомляли, що влада Ірану завчасно попередила Катар про атаку.

"Можливо, тепер Іран зможе перейти до миру і злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочуватиму Ізраїль зробити те саме", – розповів керівник Штатів.

В окремому дописі Трамп подякував Еміру Катару Таміму бін Хамад Аль Тані за те, що той "зробив у пошуках миру в регіоні". Американський політик додав, що обійшлося без постраждалих і серед катарців.

Останній на цей час пост Трампа звучить так: "ВІТАЮ, СВІТЕ, НАСТАВ ЧАС МИРУ!".

Іран заявляв про "потужну та руйнівну" атаку на американську базу Аль-Удейд у відповідь на атаку Штатів по ядерних об'єктах Ісламської республіки. Водночас Катар повідомляв, що його ППО вдалося успішно перехопити ракети, а сам об'єкт був евакуйований завчасно.