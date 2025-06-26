Хаменеї заявив, що США "нічого не досягли" від атак на Іран
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що США "нічого не отримали" від своїх атак під час 12-денної війни Ірану з Ізраїлем, в результаті якої були уражені ядерні об'єкти. Його звернення опублікувало державне іранське медіа Irna.
Хаменеї привітав народ з перемогою над Ізраїлем і заявив про перемогу над США.
"Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись урятувати цей режим, але нічого не досяг", – йдеться в заяві лідеру Ірану.
Окрім цього, Хаменеї заявив, що Іран завдав "важкого удару по США".
"Вона (Ісламська Республіка. – Ред.) атакувала і завдала шкоди авіабазі Аль-Удейд, яка є однією з ключових американських баз у регіоні", – заявив Хаменеї.
У своєму зверненні лідер Ірану також заявив, що "сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки".
- У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- У ніч проти 22 червня США з повітря атакували ядерні об'єкти Ірану. За інформацією Fox News і CNN, США могли використовувати 30 ракет "Томагавк" і п'ять-шість протибункерних бомб GBU-57.
- 24 червня Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном після 11 днів операції "Висхідний лев", спрямованої на знищення ядерного потенціалу країни.
- Однак ЦАХАЛ заявив про виявлення ракет, які Іран запустив у бік Ізраїлю. Після цього президент США Трамп розматюкався на Іран та Ізраїль і заявив, що країни не знають, що вони роблять.
- В Ізраїлі визнали атаку і пояснили, що це була відповідь на запуск ракет Ірану також після оголошення перемир'я.