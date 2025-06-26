Хаменеї заявив, що США "нічого не досягли" від атак на Іран

Верховний лідер Ірану привітав народ з перемогою над Ізраїлем і заявив про поразку США

Алі Хаменеї (Фото: ЕРА)

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що США "нічого не отримали" від своїх атак під час 12-денної війни Ірану з Ізраїлем, в результаті якої були уражені ядерні об'єкти. Його звернення опублікувало державне іранське медіа Irna.

Хаменеї привітав народ з перемогою над Ізраїлем і заявив про перемогу над США.

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"Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись урятувати цей режим, але нічого не досяг", – йдеться в заяві лідеру Ірану.

Окрім цього, Хаменеї заявив, що Іран завдав "важкого удару по США".

"Вона (Ісламська Республіка. – Ред.) атакувала і завдала шкоди авіабазі Аль-Удейд, яка є однією з ключових американських баз у регіоні", – заявив Хаменеї.

У своєму зверненні лідер Ірану також заявив, що "сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки".