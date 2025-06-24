Ізраїль визнав, що атакував військовий об'єкт в Ірані після початку припинення вогню

У Нетаньягу визнали, що вдарили по РЛС Ірану після початку припинення вогню, але утримались від подальших атак

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА/Abir Sultan)

Ізраїль визнав, що завдав удару по радіолокаційній установці неподалік від Тегерана після початку дії припинення вогню. Це була відповідь на запуск ракет Іраном, повідомили в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Зазначається, що припинення вогню між Іраном та Ізраїлем набуло чинності о 07:00 24 червня. Перед цим, о 03:00, Ізраїль здійснив "потужну атаку в самому центрі Тегерана", внаслідок якої були ліквідовані сотні членів напіввійськового формування "Басідж" та іранських сил безпеки.

В офісі Нетаньягу зазначили, що о 07:06 Іран випустив по Ізраїлю одну ракету, а о 10:25 – ще дві. Усі вони були перехоплені або впали на відкритій місцевості.

"У відповідь на порушення з боку Ірану військово-повітряні сили знищили радіолокаційну установку поблизу Тегерана. Відповідно до розмови між президентом Трампом і прем'єр-міністром Нетаньягу, Ізраїль утримався від додаткових атак", – йдеться в повідомленні.