Ізраїль визнав, що атакував військовий об'єкт в Ірані після початку припинення вогню
Ізраїль визнав, що завдав удару по радіолокаційній установці неподалік від Тегерана після початку дії припинення вогню. Це була відповідь на запуск ракет Іраном, повідомили в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
Зазначається, що припинення вогню між Іраном та Ізраїлем набуло чинності о 07:00 24 червня. Перед цим, о 03:00, Ізраїль здійснив "потужну атаку в самому центрі Тегерана", внаслідок якої були ліквідовані сотні членів напіввійськового формування "Басідж" та іранських сил безпеки.
В офісі Нетаньягу зазначили, що о 07:06 Іран випустив по Ізраїлю одну ракету, а о 10:25 – ще дві. Усі вони були перехоплені або впали на відкритій місцевості.
"У відповідь на порушення з боку Ірану військово-повітряні сили знищили радіолокаційну установку поблизу Тегерана. Відповідно до розмови між президентом Трампом і прем'єр-міністром Нетаньягу, Ізраїль утримався від додаткових атак", – йдеться в повідомленні.
- Вранці 24 червня ЦАХАЛ заявив про виявлення ракет, які Іран запустив в бік Ізраїлю, всупереч заявам Трампа про те, що припинення вогню вже нібито почало діяти.
- Після порушення перемир'я Трамп розматюкався на Іран та Ізраїль і заявив, що країни не знають, що вони роблять.