Трамп розматюкався на Іран та Ізраїль за порушення перемир'я

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп використав нецензурну лайку щодо Ірану та Ізраїлю за те, що вони порушили перемир'я. Спілкування американського політика з журналістами перед вильотом на саміт НАТО транслював телеканал Fox News.

"По суті, ми маємо дві країни, які воюють так довго і так запекло, що не знають, що вони, бл**а, роблять. Ви це розумієте?", - сказав Трамп.

Після цього він розвернувся і пішов сідати на борт військового гелікоптера.

До емоційної заяви президент США зазначив, що і Іран порушив перемир'я, і Ізраїль зробив це.

Керівник Штатів додав, що після укладання угоди про припинення вогню Ізраїль вдарив по Ірану "такою кількістю бомб, яку він [Трамп] ніколи не бачив раніше".

"Знаєте, коли я кажу: "Окей, зараз у вас є 12 годин [до початку перемир'я], ви ж не виходите в першу годину і не скидаєте на них все, що у вас є. Тому я не задоволений ними [ізраїльтянами]. Я також не задоволений Іраном.", - пояснив американський президент.

Він додав, що "дійсно незадоволений" реакцією Ізраїлю на одну ракету, запущену Іраном вранці.

Трамп припустив, що цю ракету Тегеран міг запустити помилково, й зазначив, що вона "не долетіла".

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Також американський політик опублікував серію дописів у своїй соцмережі Truth Social. У першому він закликав Ізраїль не бомбити Іран, зазначивши, що це буде серйозним порушенням, й наголосив: "ПОВЕРНІТЬ СВОЇХ ПІЛОТІВ ДОДОМУ, НЕГАЙНО!".

"Ізраїль не збирається атакувати Іран. Всі літаки розвернуться і полетять додому, одночасно дружньо "помахавши крилами" Ірану. Ніхто не постраждає, режим припинення вогню діє!", - написав Трамп у другій публікації.

У третій президент США заявив, що Іран "ніколи не відновить свої ядерні об'єкти".

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