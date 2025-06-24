Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном почало діяти

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив вранці 24 червня, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном, про яке він оголосив за кілька годин до цього, почало діяти. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Припинення вогню набуло чинності. Прошу не порушувати його!" – написав він.

За кілька годин до цього Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Президент США уточнив, що воно має розпочатися приблизно через шість годин після того, коли обидві країни завершать свої останні місії.

"За умови, що все працюватиме так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що в них вистачить витривалості, мужності та інтелекту, щоб закінчити те, що слід назвати "12-денною війною"", – писав президент США.

Водночас ЦАХАЛ повідомив, що вранці 24 червня виявили ракети, які Іран запустив в бік Ізраїлю, всупереч заявам Трампа. Відомо, що троє людей загинули внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в південному ізраїльському місті Беер-Шева.