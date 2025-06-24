Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и Ираном начало действовать

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил утром 24 июня, что перемирие между Израилем и Ираном, о котором он объявил за несколько часов до этого, начало действовать. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Прекращение огня вступило в силу. Прошу не нарушать его!", – написал он.

За несколько часов до этого Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Президент США уточнил, что оно должно начаться примерно через шесть часов после того, как обе страны завершат свои последние миссии.

"При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран с тем, что у них хватит выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной"", – писал президент США.

В то же время ЦАХАЛ сообщил, что утром 24 июня обнаружили ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля вопреки заявлениям Трампа. Известно, что три человека погибли в результате ракетных обстрелов жилого дома в южном израильском городе Беер-Шева.