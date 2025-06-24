Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и Ираном начало действовать
Президент США Дональд Трамп заявил утром 24 июня, что перемирие между Израилем и Ираном, о котором он объявил за несколько часов до этого, начало действовать. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Прекращение огня вступило в силу. Прошу не нарушать его!", – написал он.
За несколько часов до этого Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Президент США уточнил, что оно должно начаться примерно через шесть часов после того, как обе страны завершат свои последние миссии.
"При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран с тем, что у них хватит выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной"", – писал президент США.
В то же время ЦАХАЛ сообщил, что утром 24 июня обнаружили ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля вопреки заявлениям Трампа. Известно, что три человека погибли в результате ракетных обстрелов жилого дома в южном израильском городе Беер-Шева.
- 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана. Трамп заявил, что "хулиган должен вернуться к переговорам", имея в виду Тегеран.
- Как сообщили Fox News и CNN, Иран мог быть атакован 30 ракетами "Томагавк" и пятью-шестью противобункерными бомбами GBU-57.
- 23 июня Иран заявлял о "мощной и разрушительной" атаке на американскую базу Аль-Удейд в ответ на атаку Штатов по ядерным объектам Исламской республики.
- Трамп назвал атаку Ирана по американской военной базе в Катаре "очень слабой" и поблагодарил Тегерана за заблаговременное предупреждение об ударе.