Трамп разматерился на Иран и Израиль за нарушение перемирия
Президент США Дональд Трамп использовал нецензурную брань по Ирану и Израилю за то, что они нарушили перемирие. Общение американского политика с журналистами перед вылетом на саммит НАТО транслировал телеканал Fox News.
"По сути, мы имеем две страны, которые воюют так долго и так ожесточенно, что не знают, что они, бл**ть, делают. Вы это понимаете?", - сказал Трамп.
После этого он развернулся и пошел садиться на борт военного вертолета.
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