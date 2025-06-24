Трамп разматерился на Иран и Израиль за нарушение перемирия

дональд трамп CHRIS KLEPONIS EPA (2)

Президент США Дональд Трамп использовал нецензурную брань по Ирану и Израилю за то, что они нарушили перемирие. Общение американского политика с журналистами перед вылетом на саммит НАТО транслировал телеканал Fox News.

"По сути, мы имеем две страны, которые воюют так долго и так ожесточенно, что не знают, что они, бл**ть, делают. Вы это понимаете?", - сказал Трамп.

После этого он развернулся и пошел садиться на борт военного вертолета.

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