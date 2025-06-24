Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

Ізраїльський уряд підтримав пропозицію Трампа зупинити вогонь на тлі "досягнутих цілей" в операції проти Ірану

Біньямін Нетаньяху (Фото - EPA)

Ізраїль офіційно погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо двостороннього припинення вогню з Іраном. Відповідну заяву оприлюднив офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Вночі Нетаньягу скликав засідання Кабінету міністрів разом з міністром оборони, начальником штабу та керівником "Моссаду", щоб доповісти, що Ізраїль досяг усіх цілей операції "Висхідний лев" і "навіть набагато більше".

"Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу – як у ядерній, так і в ракетній галузях. Крім того, Армія оборони Ізраїлю досягла повного контролю над повітряним простором Тегерана, завдала серйозної шкоди військовому керівництву та знищила десятки центральних урядових цілей Ірану", - заявив офіс Нетаньягу.

Ізраїль подякував Трампу та США "за їхню оборонну підтримку та участь у ліквідації іранської ядерної загрози".

"З огляду на досягнення цілей операції та у повній координації з президентом Трампом, Ізраїль погодився на пропозицію президента щодо двостороннього припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Водночас Ізраїль наголосив, що рішуче відповість на будь-яке порушення режиму припинення вогню.

Цивільних закликали продовжувати дотримуватися вказівок Командування тилу, доки не буде підтверджено повне дотримання режиму припинення вогню.