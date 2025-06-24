Израиль признал, что атаковал военный объект в Иране после начала прекращения огня

У Нетаньяху признали, что ударили по РЛС Ирана после начала прекращения огня, но воздержались от дальнейших атак

Беньямин Нетаньяху (Фото: ЭРА/Abir Sultan)

Израиль признал, что нанес удар по радиолокационной установке недалеко от Тегерана после начала прекращения огня. Это был ответ на запуск ракет Ираном, сообщили в офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Отмечается, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу в 07:00 24 июня. Перед этим, в 03:00, Израиль совершил "мощную атаку по самому центру Тегерана", в результате которой были ликвидированы сотни членов полувоенного формирования "Басидж" и иранских сил безопасности.

В офисе Нетаньяху отметили, что в 07:06 Иран выпустил по Израилю одну ракету, а в 10:25 – еще две. Все они были перехвачены или упали на открытой местности.

"В ответ на нарушения со стороны Ирана военно-воздушные силы уничтожили радиолокационную установку вблизи Тегерана. Согласно разговору между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху, Израиль воздержался от дополнительных атак", – говорится в сообщении.